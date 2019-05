CAN 2019: Hamdallah brise enfin le silence

Le retour d’Abderrazak Hamdallah en sélection est très attendu. Le joueur, plus que jamais en forme, est déterminé à tout casser avec les Lions de l’Atlas.

L’ex-footballeur de l’Olympique de Safi avait fait parler de lui partout dans le monde après ses deux dernières saisons galactiques avec Al-Nassr Riyad. Il compte à son actif 46 buts en 32 matchs disputés cette année, ce qui lui a valu d’être élu meilleur joueur du championnat saoudien.

Tous les Marocains espéraient le voir à la sélection nationale après de longues années d’absence. Hervé Renard avait en effet convoqué le joueur en février dernier, mais le joueur avait décliné l’offre du sélectionneur pour des raisons familiales. Renard n’a pas lâché l’affaire pour le bien de l’équipe nationale et a décidé de le rappeler encore une fois, récemment, dans sa pré-liste de la CAN qui démarre le 21 juin.

Après cette seconde convocation, Hamdallah s’est montré motivé à marquer l’histoire avec les Lions. “Je n’ai jamais eu le temps nécessaire pour démontrer ce que j’ai dans le ventre avec l’équipe nationale. J’aime relever des défis et j’espère que j’aurai ma chance cette fois pour montrer ce que je vaux”, a déclaré le joueur sur les ondes de Radio Mars.

Le Maroc disputera deux matchs amicaux avant de s’envoler vers l’Égypte, contre la Gambie le 12 juin et la Zambie le 16 du même mois. Un seul but hante l’esprit de l’international marocain: Gagner la Coupe d’Afrique. “C’est vraiment honteux de voir toutes ses années défiler sans que le Maroc ne remporte le trophée africain, après celui de 1976. Nous devons nous donner à fond et fournir beaucoup d’efforts pour soulever ce titre 40 ans après”, a t-il conclu.

N.K