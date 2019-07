CAN 2019/Groupe F: les qualifiés pour les 8es de finale (VIDEOS)

Le Ghana et le Cameroun se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN 2019, à l’issue de la 3ème et dernière journée du groupe F, disputée ce mardi.

Les Blacks Stars ont terminé premiers du groupe avec un total de cinq points après leur victoire face à la Guinée Bissau par 2 buts à 0, grâce à des buts d’Andre Ayew et Thomas Partey.

Les Lions indomptables, auteurs d’un nul blanc face au Bénin, comptent le même nombre de points.

Le Bénin occupe la 3ème place avec 3 points, devant la Guinée (1 point).

À noter que la sélection béninoise affrontera en 8es de finale le Maroc, premier du groupe D, vendredi 5 juillet à partir de 17h00 (GMT+1).

S.L.

Cameroun Vs Bénin

Ghana Vs Guinée-Bissau