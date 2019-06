CAN 2019: Fayçal Fajr brise le silence (VIDEO)

Tout est revenu à la normale. Avant de prendre l’avion pour s’envoler vers l’Egypte, plusieurs Lions de l’Atlas ont accordé des interviews à la presse nationale.

Parmi eux, un certain Fayçal Fajr qui a donné sa première interview depuis son conflit avec Hamadallah autour d’un penalty, lors du match amical Maroc-Gambie.

Le milieu de terrain du SM Caen a assuré que le moral des joueurs est au beau fixe et qu’ils sont prêts pour la CAN 2019. “L’ambiance est top et elle restera toujours top, je suis pas l’ambianceur (…), mais on essaye d’être au top à chaque sélection. On est toujours content quand on se rencontre. Le plus important c’est de garder cette ambiance et garder cet état d’esprit”, a-t-il affirmé.

Et d’ajouter: “Maintenant place au plus important et c’est ce qu’on attend depuis tout jeune, c’est défendre les couleurs de notre pays et rendre fier notre peuple. Et j’espère que ça va bien se passer”.

Notons que les supporters marocains estiment que Hamdallah a rendu le tablier à cause d’un conflit avec Fayçal Fajr. Ce dernier aurait refusé de le laisser tirer un penalty contre la Gambie, mercredi dernier. Toutefois, cette histoire est derrière les Lions, qui ambitionnent de rafler le titre de la CAN.

