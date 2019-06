CAN 2019: découvrez le maillot des Lions de l’Atlas (PHOTOS)

L’international marocain Fayçal Fajr a posté une photo sur son compte Instagram pour dévoiler le nouveau maillot des Lions de l’Atlas pour la CAN 2019.

Accompagné du joueur Nabil Dirar, Fajr arbore la nouvelle tunique de la sélection qui ressemble largement à celle du Mondial 2018 en Russie. On y retrouve en effet le même design. Une étoile a toutefois été ajoutée du côté gauche du maillot et la police utilisée pour les noms et numéros des joueurs est différente. A première vue, la tunique a de quoi plaire.

A noter que le contrat liant la Fédération royale marocaine de football avec l’équipementier Adidas prendra fin après la CAN 2019.

Les Lions de l’Atlas sont arrivés mardi 19 juin en Egypte pour participer à la Coupe d’Afrique. Ils affrontent, dimanche prochain, la Namibie avant de croiser le fer, quelques jours après, avec la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud.

N.M.