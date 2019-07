CAN 2019 / Copa Amercia: les chocs à ne pas rater

Les amoureux du ballon rond vont se régaler dans la nuit de ce mardi à mercredi. Plusieurs chocs sont au menu, à commencer par celui de la demi-finale de la Copa America qui oppose le Brésil à l’Argentine.

Argentine Vs Brésil à 1H30 (beIN Sport MAX AR HD 3 et 4)

L’Albiceleste de Messi affronte le pays hôte de la compétition, dans le mythique stade Mineirao à Belo Horizonte. Cela aurait pu être une affiche parfaite pour la finale, mais le destin a voulu que les deux ténors de la planète foot s’opposent en demi.

L’Argentine n’arrive toujours pas à remporter un match officiel contre le Brésil depuis longtemps. Il faut remonter très loin pour retrouver le dernier triomphe des Argentins sur les Brésiliens… c’était il y a 14 ans: 3-1 au stade de River Plate dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2006, le 8 juin 2005.

Avant le début de cette rencontre prévue à 1H30 du matin, les mordus du ballon rond auront rendez-vous avec des chocs alléchants de la Coupe d’Afrique des Nations.

Cameroun Vs Bénin à 17H00 (beIN Sport MAX AR HD 1)

Leader avec 4 points et champion en titre, le Cameroun doit confirmer et rassurer contre le Bénin. Si les Camerounais font un faux pas, ils pourraient terminer 3e et tomber sur un ténor africain en huitièmes. Pour sa part, le Bénin, qui est 3e du groupe avec 2 points, jouera le tout pour le tout afin de réserver sa place dans la cour des grands.

Ghana Vs Guinée-Bissau à 17H00 (beIN Sport MAX AR HD 2)

La tâche s’avère de plus en plus compliquée pour le Ghana. Les Blacks Stars n’ont que deux points après les deux matchs nuls contre le Bénin et le Cameroun. Ils sont obligés de s’imposer pour éviter le pire. Cela ne sera pas facile devant la Guinée-Bissau, qui a également toutes ses chances de qualification.

Tunisie Vs Mauritanie à 20H00 (beIN Sport MAX AR HD 1)

Après la qualification des Marocains et Algériens lundi soir, les Tunisiens seront fixés sur leur sort ce mardi. 2e du groupe E avec 2 pts, la Tunisie n’a pas droit à l’erreur contre la Mauritanie (4e avec 1 seul point) pour passer aux huitièmes. Un nul ou une défaite pourrait éliminer les Aigles de Carthage de la compétition. Les Mauritaniens, qui participent à la CAN pour la première fois de leur histoire, peuvent se qualifier également en cas de victoire. C’est un match couperet.

Mali Vs Angola à 20H00 (beIN Sport MAX AR HD 1)

L’autre choc de la soirée oppose le leader du groupe E avec 4 points, le Mali, à l’Angola (3e avec 2 points). Les Maliens tenteront de consolider leur première place, tandis que l’Angola va tout faire pour renverser la situation et arracher la qualification.

N.K.