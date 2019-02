CAN 2019: c’est maintenant ou jamais, selon Youssef En-Nesyri

Les Lions de l’Atlas sont déterminés à offrir au Maroc sa deuxième Coupe d’Afrique. C’est une évidence pour Youssef En-Nesyri qui s’était démarqué contre la Roja lors du Mondial russe.

Dans des déclarations livrées à la presse espagnole, l’international marocain est conscient que c’est le moment ou jamais. “Nous n’avons pas le choix. Nous devons aller en Égypte pour remporter la Coupe d’Afrique. Le Maroc a fait une participation honorable lors de la dernière Coupe du Monde et nous avons une génération en or. C’est l’occasion idéale”, indique En-Nesyri.

Après le Mondial, l’attaquant des Lions de l’Atlas s’est forgé une place indiscutable dans le onze de départ de Leganés. Le club occupe le 13e rang du classement de la Liga mais le niveau d’En-Nseyri ne cesse de s’améliorer. Il est parvenu à marquer 7 buts et a délivré 2 passes décisives en 22 matchs.

“Je suis en pleine forme. Je m’efforce toujours de faire une bonne préparation physique et mentale. En plus, l’expérience que j’ai accumulée pendant toutes ses années m’a rendu de plus en plus performant et m’a permise d’améliorer mes stats”, ajoute l’international marocain.

Le choc Maroc-Espagne, lors du Mondial 2018, est marqué à jamais dans l’esprit de Youssef En-Nesyri. Il avait marqué le second but des Lions de l’Atlas. C’est là que tout a commencé pour le natif de Fès. “Grâce à ce but, je suis devenu plus important ici, aux yeux de tous. En plus, quand tu marque contre De Gea, l’un des meilleurs gardiens de but au monde, et contre des défenseurs comme Ramos ou Piqué…Cela te donne plus de confiance en soi”, a-t-il conclu.

