CAN 2019: ce qu’a dit Nabil Dirar à son arrivée en Egypte (VIDEO)

Les yeux de tous les mordus du ballon rond au Maroc sont rivés sur l’équipe nationale. Plus que deux jours séparent les Lions de l’Atlas de la CAN 2019, qui démarre ce vendredi en Égypte.

Joueurs et supporters, tout le monde rêve d’une deuxième couronne après le seul et unique titre remporté en 1976. Cette fois-ci sera-t-elle la bonne? C’est le moment ou jamais selon Nabil Dirar qui s’est livré au micro de Medi 1 Tv, quelques instants après l’arrivée des Lions au Caire.

“Le parcours du Maroc lors de la dernière édition au Gabon était honorable, malgré la blessure de quelques joueurs. Nous sommes au complet maintenant et nous savons que les espoirs de tous les Marocains reposent sur nos épaules. Incha’Allah nous ferons tout pour aller le plus loin possible dans la compétition”, a t-il confié.

Les fans de l’équipe nationale, présents en Égypte, ont réservé un accueil très chaleureux aux joueurs à l’aéroport et devant leur hôtel. Le moral semble au beau fixe et le peuple marocain attend avec impatience l’entrée en lice du onze national contre la Namibie dimanche prochain.

“Je souhaite une bonne chance, que du bonheur et de réussite pour l’équipe nationale. Tous les Marocains sont heureux et prient pour les Lions de l’Atlas et j’espère qu’ils vont réaliser de bon résultats”, a déclaré un supporter à la chaîne marocaine.

Notons que les Lions défieront la Côte d’Ivoire cinq jours après le choc contre la Namibie, avant de jouer contre l’Afrique du Sud le 1er juillet.

