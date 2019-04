CAN 2019: Ce qu’a dit Hervé Renard avant le tirage au sort (VIDEO)

À quelques minutes du début du tirage au sort de la CAN 2019, le sélectionneur national Hervé Renard a tenu à féliciter l’Egypte pour la qualité de l’organisation et a parlé de la participation pour la première fois de 24 équipes dans le tournoi.

“Déjà, félicitations à l’Egypte pour ce plateau magnifique au pied des pyramides, ça donne une belle image de l’Afrique. C’est quelque chose d’important”, a-t-il affirmé.

Et d’ajouter: “Avec 24 équipes, (…) ça sera une compétition plus ouverte. Il y a beaucoup d’équipes susceptibles de pouvoir gagner la compétition. (…) On sait que l’Egypte à la maison est difficile à battre, mais il faut venir et donner le meilleur de nous-mêmes et avec beaucoup d’ambition”.

A.K.A.