CAN 2019: ce jeune supporter marocain a reçu un prix

Rayan Charafi a reçu le Prix du meilleur supporter lors du Match Maroc-Afrique du Sud, remporté par les Lions de l’Atlas grâce à un joli but de Boussoufa, hier lundi.

L’adolescent, surnommé “le plus jeune supporter marocain”, s’est vu décerner ce Prix, à la fin du troisième match de l’équipe nationale, du groupe D de la CAN 2019, au pays des Pharaons.

Carton plein pour les Lions de l’Atlas: 3 matchs, 3 victoires, 3 buts (dont 1 c.s.c. du défenseur namibien), 9 points dans l’escarcelle du Maroc et la 1ère place du groupe. Bilan des plus positifs que peu d’observateurs prévoyaient. Tant pis pour les Cassandre d’ici et d’ailleurs et autres oiseaux de mauvais augure!

Gageons que le jeune Marocain, originaire de la Colombe blanche du Nord, Tétouan, aura d’autres occasions de vibrer aux prochaines prouesses des Lions de l’Atlas, à commencer par les huitièmes de finale!

Félicitations sincères, Rayan! Bonne continuation aux Lions de l’Atlas! Allez Maroc!

Larbi Alaoui