CAN 2019: la CAF a tranché au sujet du pays organisateur

Amaju Pinnick, président de la mission d’inspection de la CAF chargée de l’audit de l’état d’avancement des travaux de la prochaine édition de la CAN, a annoncé que l’instance africaine est totalement satisfaite des efforts du gouvernement camerounais, constatant les énormes progrès effectués au niveau des travaux des infrastructures qui abriteront le tournoi. D’autant plus que cette CAN se jouera pour la première fois à 24 sélections au lieu de 16.

