CAN 2019: Benatia a parlé des chances des Lions de l’Atlas (VIDEO)

Invité sur le plateau de la chaîne qatarie Al Kass, le capitaine des Lions de l’Atlas, Medhi Benatia, est revenu sur les chances de la sélection nationale lors de la prochaine CAN, prévue du 21 juin au 19 juillet 2019 en Egypte.

“Les gens considèrent le Maroc, comme le favori pour remporter le titre. Mais moi, j’aime pas penser de cette manière”, a-t-il affirmé. Et d’ajouter: “Le Sénégal est le principal favori pour le trophée de la CAN 2019, l’Algérie l’est également”.

Après l’annonce des résultats du tirage au sort de la CAN 2019, El Capitano avait indiqué que le groupe du Maroc était “certainement l’un des groupes les plus relevés de la CAN 2019”. “Nous aurons à cœur de faire le maximum pour représenter au mieux le peuple marocain dans cette compétition. Rendez-vous en Egypte Inchallah”, avait-il poursuivi.

Pour rappel, le tirage au sort de la CAN 2019 a placé le Maroc dans le groupe D aux côtés de la Côte d’Ivoire, de l’Afrique du Sud et de la Namibie.

A.K.A.