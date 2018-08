CAN 2019 au Maroc? Le président de la CAF balaie les rumeurs

«La CAN 2019 sera organisée au Cameroun et le rôle de la CAF est d’informer l’opinion publique de l’avancement des préparatifs du pays organisateur», a expliqué Ahmad Ahmad.

Dans une interview accordée au journal Camfoot, le Malgache a assuré que toutes ces allégations, qui font actuellement le tour de la presse et qui avancent que le Maroc devrait organiser la compétition à la place du Cameroun, sont totalement fausses. «La CAF ne compte pas remplacer le Cameroun et n’a reçu la demande d’aucun pays souhaitant organiser la CAN 2019 à sa place», a-t-il tranché.