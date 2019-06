CAN 2019: Amrabat a évoqué Hamdallah (VIDEO)

Nordin Amrabat est revenu, lors de la conférence de presse d’après match Maroc-Côte d’Ivoire, comptant pour la deuxième journée de la phase de poule de la Coupe d’Afrique des Nations, sur l’affaire Hamdallah.

Répondant à la question d’une journaliste, le Lions de l’Atlas a répondu: “Hamdallah est un bon gars et un bon joueur, mais il n’est plus avec l’équipe nationale. On se concentre que sur ceux qui sont présents. On veut garder cette bonne atmosphère et gagner les prochains matchs”, a-t-il affirmé.

Rappelons que Hamdallah avait quitté le stage des Lions, et n’a pas participé à la CAN 2019, après avoir été retenu par Hervé Renard dans la liste des 23 joueurs.

Les supporters marocains estiment que le buteur d’Al Nassr a rendu le tablier à cause d’un conflit avec Fayçal Fajr. Ce dernier avait refusé de le laisser tirer un penalty contre la Gambie. La version officielle dit qu’il est blessé….

A.K.A.