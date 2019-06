CAN 2019: Ahmad Ahmad ne sera pas seul (PHOTO)

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a débarqué au Caire, en Egypte, pour assister au match inaugural de la CAN 2019 (21 juin-19 juillet), ainsi qu’à la cérémonie d’ouverture.

Le match d’ouverture opposera l’Egypte, pays hôte de la compétition, au Zimbabwe et débutera à partir de 21 heures (GMT+1), au stade international du Caire. Le match sera diffusé sur beIN SPORTS MAX 1 HD et beIN SPORTS MAX 2 HD.

Rappelons que la CAF et la FIFA ont décidé de nommer, d’un commun accord, la Secrétaire Générale de la FIFA, Fatma Samoura, en tant que «Déléguée-Générale de la FIFA pour l’Afrique» pour une période de 6 mois, à compter du 1er août 2019 jusqu’au 31 janvier 2020, renouvelable avec l’accord préalable des deux organisations.

Samoura sera assistée dans l’exercice de ses fonctions, d’un groupe d’experts qui travaillera en étroite collaboration avec le Président Ahmad et son équipe sur un certain nombre de thèmes, dont la supervision de la gestion opérationnelle de la CAF, y compris les procédures administratives et de gouvernance, l’organisation efficace et professionnelle de toutes les compétitions de la CAF, et la croissance et le développement du football dans tous les pays et régions de la CAF.

Samoura continuera pendant la durée de son mandat à la CAF à assurer son rôle de Secrétaire Générale de la FIFA, et pourra déléguer ses fonctions au sein de l’administration de la FIFA, en conformité avec les règlements internes pertinents et applicables.

