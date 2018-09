CAN 2019: Ahmad Ahmad entretient le flou

Dans un entretien accordé à RFI, le président de la CAF, le Malgache Ahmad Ahmad a indiqué, ce lundi, que l’instance continentale allait se prononcer, au sujet de l’organisation ou non de la CAN 2019 par le Cameroun, et ce, à l’issue de la réunion de son Comité exécutif prévu les 27-28 septembre en Egypte à Sharm El Sheikh. Après cela, deux jours après, le 30 septembre, une Assemblée générale extraordinaire de la CAF, est prévue dans la station balnéaire.

“Il y aura une prise de décision ou il y aura un ultimatum”, a-t-il indiqué, ajoutant: “Ce que je peux vous dire, c’est que ce n’est pas la CAF qui retire la CAN à un pays ou à un autre. C’est le pays qui n’est pas prêt et qui se désiste. La CAF met tout simplement un cahier des charges”.

Le Comité de la CAF était censé se réunir en Egypte à d’autres fins, l’ordre du jour, dans un premier temps, devrait essentiellement tourner autour d’une élection à la FIFA ainsi que de la renégociation d’un gigantesque contrat médias/marketing avec la société française Lagardère Sports quant aux CAN féminine et masculine.

Si la première semble acquise au Ghana malgré le fait que la Fédération ghanéenne soit placée sous la tutelle de la FIFA, le pays disposant des infrastructures de la CAN masculine 2008, ce n’est pas le cas du Cameroun, qui après avoir organisé avec succès une CAN en 1972, pourrait perdre l’opportunité, d’en accueillir une seconde, car plusieurs dysfonctionnements entachent les travaux de construction des infrastructures prévues par le cahier des charges.

Par ailleurs, il serait utile de rappeler que le président malgache avait lors de déclarations faites à Kwese Sports, un média spécialisé rattaché au géant américain ESPN et qui fut relayé par Africanews, dit toutes ses suspicions sur la capacité d’accueil du Cameroun. « Je ne suis pas sûr que le Cameroun soit prêt à accueillir la CAN (…) Il y a beaucoup de choses qui manquent encore et il reste peu de temps », avait-il indiqué. La CAN 2019 aura-t-elle lieu en fin de compte au Maroc? Plus que quelques jours pour le savoir…

M.J.K