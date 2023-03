Campagne contre Lekjaâ : ce qu’en pense Walid Regragui

Le sélectionneur national Walid Regragui a commenté lundi les critiques dont fait l’objet Faouzi Lekjaâ, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Regragui a consacré les derniers mots d’une conférence de presse au soutien de la FRMF et de son président : « Je voulais remercier Faouzi Lekjaa pour tout, nous avons vu le travail qu’il fait et sa grande passion pour le Maroc et le développement du football national ».

Et de poursuivre : « Cette campagne contre lui ne me plaît pas. Je pense que le football national se développe rapidement, les clubs et les différentes sections des équipes nationales remportent tous des titres continentaux et font de belles performances au niveau international ».

« Ce qui se dit sur lui ne me plaît pas. Je suis honnête, s’il y avait des problèmes, je serai le premier à le dire. Celui qui touche au président, c’est comme s’il touchait à l’équipe nationale et cela nuit à la sélection et au groupe », note Walid Regragui.