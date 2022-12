Cameroun: André Onana annonce sa retraite internationale

Par LeSiteinfo avec MAP

A seulement 26 ans, le gardien camerounais André Onana (34 sélections) a annoncé, vendredi, qu’il mettait un terme à sa carrière internationale.

« Mon histoire au sein de l’équipe nationale du Cameroun a pris fin. Les joueurs vont et viennent, les noms sont éphémères, mais le Cameroun passe avant toute personne ou joueur. Le Cameroun est éternel. Aussi éternel est mon amour pour l’équipe nationale et pour notre peuple qui a nous a toujours soutenus », a écrit le portier de l’Inter Milan sur son compte Twitter.

« Quelle que soit la difficulté du moment. Mon sentiment ne changera jamais. Mon cœur camerounais continuera de battre où que j’aille, je me battrai toujours pour porter mon pays le plus haut possible », a ajouté l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam.

Cette décision intervient après une Coupe du monde houleuse pour Onana, qui avait quitté son équipe du Cameroun avant le deuxième match contre la Serbie à la suite d’un différend avec son sélectionneur Rigobert Song.

