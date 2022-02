CAF : vers l’annulation de la LDC et de la Coupe de la Confédération ?

La Confédération Africaine de Football (CAF) prévoirait l’annulation des compétitions de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Et ce, afin de les remplacer par la Super Ligue Africaine, et une autre compétition selon le site égyptien Filgoal.

L’instance footballistique entend lancer la Super Ligue à compter de la saison prochaine, ajoute la même source, et aurait déjà le feu vert de la FIFA. « Nous espérons que la Super Ligue commence l’année prochaine, et que la Ligue des Champions d’Afrique et la Coupe de la Confédération soient annulées et remplacées par la Super Ligue et un autre tournoi intitulé la Coupe des Champions d’Afrique », a déclaré une source au sein de la CAF, citée par le site égyptien.

Et d’ajouter : « Le président de la CAF Patrice Motsepe a commencé à négocier les droits de sponsoring de la Super Ligue. L’objectif est de maximiser les profits et d’atteindre des récompenses financières de plus de 20 millions de dollars ».

La même source ajoute : « Le président de la FIFA, Gianni Infantino a promis à Motsepe d’aider la CAF à trouver des sponsors ».

M.F.