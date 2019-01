CAF: un Marocain nommé coordinateur général de l’Administration

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé dimanche la nomination du Marocain Mouad Hajji au poste de coordinateur général de l’administration au sein de la Confédération.

Le président de la CAF Ahmad Ahmad a désigné Mouad Hajji coordinateur général de l’Administration avec pour mission de coordonner toutes les actions de l’administration de la Confédération et d’assurer un trait d’union entre la présidence et le secrétariat général concernant la prise de décisions et leur application, indique un communiqué de la CAF.