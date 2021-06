CAF: l’organisation de la CAN retirée au Cameroun ?

La Confédération Africaine de football (CAF) prendra bientôt la décision de retirer au Cameroun l’organisation de la CAN 2021, selon des sources proches de l’instance.

L’ancien directeur technique au sein de la CAF, Abdelmonaim Chatta, a déclaré que ce sera l’Egypte qui organisera de nouveau la prochaine édition de la CAN.

Lors de son passage à l’émission « Joumhour Atalita » dans la télévision égyptienne, Chatta a déclaré que cette décision n’a rien à voir avec la situation épidémiologique. « Le report du tirage au sort n’a rien à voir avec la pandémie. Dans ce cas-là, on aurait pu le faire par visioconférence », a-t-il confié.

Et d’ajouter : « Une délégation de la CAF s’est rendue au Cameroun et a constaté que 60% des stades ne sont pas aptes à organiser les matches de la CAN. Ainsi, c’est l’Egypte qui organisera, à 60%, la compétition « . Et de préciser : « L’Egypte et l’Afrique du Sud sont les seuls pays capables d’organiser une pareille compétition. Ce sera difficile de l’organiser au Maroc, et l’Egypte est toujours le sauveur de la CAF dans de telles situations ».

Pour rappel, la CAF avait déjà retiré au Cameroun l’organisation de la CAN 2019, qui a finalement été organisée en Egypte.

M.F.