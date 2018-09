CAF: Lekjaa a fait une importante annonce pour Infantino

Le congrès électif de la Fifa se tiendra en juin prochain à Paris. A cette occasion, Infantino, élu président de la FIFA le 26 février 2016, a exprimé ses remerciements et son estime à Lekjaa et à la CAF pour ce large soutien, soulignant que cet appui sera une source de motivation pour développer les volets de coopération entre la Fifa et l’Afrique afin de promouvoir la pratique du football dans le continent.

