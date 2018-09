CAF: Le Maroc va organiser deux CAN

Le bureau exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), réuni ce vendredi à Charm El Cheikh en Egypte, a confié au Maroc l’organisation en 2021 de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 17 ans (U 17) et de la CAN de futsal en 2020.

En ce qui concerne la prochaine CAN-2019, prévue initialement au Cameroun, le bureau exécutif de la CAF a décidé de reporter au mois de novembre prochain la désignation du pays organisateur.

Lors de cette cette réunion présidée par le président de la CAF, Ahmad Ahmad, il a été décidé également de confier la Coupe d’Afrique des nations féminine en 2020 à la République du Congo, la CAN des moins de 20 ans en 2021 à la Mauritanie et le Championnat d’Afrique des Nations des joueurs locaux (CHAN) en 2022 à l’Algérie.

Par ailleurs, la station balnéaire Charm El-Cheikh abritera, dimanche, les travaux de la 12ème Assemblée générale extraordinaire de la Confédération Africaine de Football.

Cette assemblée se déroulera avec la participation des représentants des 54 associations nationales africaines membres de la CAF.

L’ordre du jour de cette réunion à laquelle sont attendus le président de la FIFA, Gianni Infantino et sa secrétaire générale Fatma Samoura seron, sera dominé par l’élection d’un nouveau membre africain au Conseil Exécutif de la FIFA, pour le compte du groupe anglophone. Le ghanéen Kwesi Nyantakyi qui occupait ce poste, a démissionné il y a quelques mois.

Le Maroc sera représenté à cette assemblée par une délégation de responsables de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) conduite par le président de la Fédération, Faouzi Lekjaa, en tant que membre du bureau exécutif de la CAF.