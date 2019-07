CAF: le format de la CAN va-t-il changer ?

La Confédération africaine de football (CAF) n’a pas l’intention de changer le format actuel de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) et l’organiser tous les quatre ans, a affirmé le secrétaire général de la CAF, le Marocain Mouad Hajji.

“La CAN a lieu tous les deux ans et la CAF ne compte pas l’organiser tous les quatre ans”, a indiqué le SG de la CAF lors d’une conférence de presse, vendredi au stade international du Caire. L’organisation de la CAN cet été a été une bonne décision, en dépit de certains aspects liés à la hausse de la température, a-t-il estimé.

Concernant l’assistance vidéo (VAR), Hajji a noté que la CAF a fait recours à cette technique à deux reprises, mais de manière officieuse, soulignant qu’elle sera appliquée officiellement à partir des quarts de finale.

Par ailleurs, il a prédit que le nombre du public augmentera lors des prochains matches, qui verront les supporters venir en masse afin de soutenir leurs sélections. Quant à la levée de la suspension de l’arbitre égyptien Jihad Greisha, qui a arbitré le match entre Wydad Casablanca et l’Esperance Tunis en finale aller de la Ligue des Champions, Hajji a indiqué que “cette décision est du ressort de la commission des arbitres”.

Par ailleurs, il a salué la nomination de Fatma Samoura, secrétaire générale de la Fédération internationale de football (FIFA), à la tête du comité de surveillance de la CAF à compter du mois d’août prochain.

S.L. (avec MAP)