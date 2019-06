CAF: l’arbitre controversé de WAC-EST sera finalement présent lors de la CAN

Suspendu par la CAF pour une durée de 6 mois, l’arbitre égyptien Jihad Greisha a vu sa suspension levée, après que la fédération égyptienne a fait appel de la décision de la CAF.

La nouvelle a été annoncée par le vice-président de la Fédération égyptienne de football Ahmed Shobeir sur Twitter. “La suspension de Jihad Greisha a été levée, il sera présent à la CAN”, a-t-il affirmé.

Contacté par Le Site Info, Ahmed Shobeir a souligné que “la Fédération égyptienne a fait appel de la décision de la CAF, et finalement Greisha a été acquitté et pourra diriger les matchs de la CAN 2019”.

Rappelons que la Confédération Africaine de Football (CAF) avait décidé de suspendre l’arbitre égyptien Jihad Greicha, qui avait dirigé la finale aller de la Ligue des Champions ayant opposé le WAC à l’Espérance de Tunis. Jihad Greicha avait ainsi été suspendu pour une période de six mois.

Notons que le Wydad avait saisi la CAF pour protester contre l’arbitrage “partial” dont il se disait victime de la part de l’arbitre égyptien, Jihad Greicha, qui avait dirigé le match face à l’Espérance de Tunis.

Dans sa lettre, le Wydad avait énuméré les fautes commises par l’arbitrage : un but valable pour les Rouges qui n’a pas été comptabilisé, un penalty qui ne leur a pas été accordé et plusieurs autres faits de jeu qui devaient être sifflés pour le club casablancais.

Selon un communiqué de l’instance africaine, la décision a été prise suite à «de mauvaises performances» lors de cette rencontre.

Aymane KADIRI ALAOUI