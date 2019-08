CAF: Fatma Samoura a débuté ses nouvelles fonctions (PHOTOS)

Fatma Samoura a débuté ses nouvelles fonctions à la CAF. La SG de la FIFA occupe désormais le poste de déléguée-générale de la FIFA pour l’Afrique. C’est elle-même qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

“Le 1er août, mon mandat de Délégué général de la FIFA pour l’Afrique a commencé. Cela signifie que je travaillerai avec la CAF pendant 6 mois pour soutenir le développement du football africain tout en veillant sur la bonne gouvernance et la transparence”, a-t-elle écrit sur twitter.

Et d’ajouter: “‘Je tiens à remercier le personnel de la CAF pour son accueil chaleureux et sa motivation à faire progresser l’Afrique. Ensemble, nous travaillerons pour le développement du foot africain”.

Rappelons que la CAF et la FIFA avaient décidé de nommer, d’un commun accord, la Secrétaire Générale de la FIFA, Fatma Samoura, en tant que “Déléguée-Générale de la FIFA pour l’Afrique” pour une période de 6 mois, à compter du 1er août 2019 jusqu’au 31 janvier 2020, renouvelable avec l’accord préalable des deux organisations.

Samoura sera assistée dans l’exercice de ses fonctions, d’un groupe d’experts qui travaillera en étroite collaboration avec le Président Ahmad et son équipe sur un certain nombre de thèmes, dont la supervision de la gestion opérationnelle de la CAF, y compris les procédures administratives et de gouvernance, l’organisation efficace et professionnelle de toutes les compétitions de la CAF, et la croissance et le développement du football dans tous les pays et régions de la CAF.

Samoura continuera pendant la durée de son mandat à la CAF à assurer son rôle de Secrétaire Générale de la FIFA, et pourra déléguer ses fonctions au sein de l’administration de la FIFA, en conformité avec les règlements internes pertinents et applicables.

A.K.A.

