CAF Awards: tous les regards se tournent vers le Maroc

Les regards des amoureux du football africain se tourneront vers la ville de Salé, qui abritera au complexe Mohammed VI de football de Maâmoura la cérémonie annuelle de remise des prix de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour la saison 2022, faisant du Royaume une destination des stars du football africain et un acteur clé sur la scène sportive continentale.

Le choix porté par la CAF pour le Maroc pour accueillir cet événement continental, loin de son siège au Caire, n’était pas le fruit du hasard, mais dicté par les expériences réussies accumulées par le Royaume dans l’organisation de grands événements sportifs, grâce à ses infrastructures qui sont un modèle au niveau africain, selon les déclarations de hauts responsables sportifs du continent.

A cet égard, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino avait indiqué lors d’une récente visite au Maroc pour assister à l’ouverture de la CAN féminine que le choix du Royaume pour abriter la Coupe d’Afrique des nations féminine est une reconnaissance de ses énormes capacités, ajoutant que le Maroc est un grand pays de football qui a organisé avec succès plusieurs événements sportifs.

Un avis partagé par le président de la CAF, Patrice Motsepe qui a, à plusieurs reprises, mis en avant le rôle de premier plan que joue le Royaume dans le développement du football africain grâce au leadership du roi Mohammed VI, soulignant que les pays africains doivent s’inspirer du Maroc comme modèle de développement du football.

Concernant la CAF Awards, la première liste des nominés est marquée par une forte présence du football marocain qui a brillé cette année, notamment grâce à la qualification des Lions de l’Atlas à la Coupe du monde du Qatar pour la 6ème fois et la qualification de la sélection marocaine féminine de football pour la première fois au Mondial prévu en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023 et à la finale de la CAN féminine Maroc-2022.

La qualification de l’équipe féminine aux phases finales de la Coupe du monde vient renforcer l’essor qualitatif que connaît le football marocain, qui a signé de belles performances durant cette année, notamment la qualification de l’équipe féminine marocaine U17 à la Coupe du monde de cette catégorie, prévue du 11 au 30 octobre prochain en Inde.

A ces exploits s’ajoute la qualification de l’équipe nationale du eFoot au Mondial qui se déroulera en juillet prochain dans la capitale danoise Copenhague.

Cet élan footballistique marocain s’est également renforcé par le titre de la Ligue des champions africaine décroché par le Wydad de Casablanca, qui s’est assuré par la même occasion la qualification au mondial des clubs, la Coupe de la confédération africaine remportée par la Renaissance de Berkane, en plus de la Supercoupe qui sera disputée par ces deux équipes marocaines.

La liste des nominés pour les CAF Awards 2022, qui se tiendront le 21 juillet à Rabat, comprend la Sélection nationale (hommes) qui est en lice pour le prix de l’Equipe nationale de l’année, aux côtés de l’Egypte, le Sénégal, le Cameroun et le Burkina Faso.

La liste des nominés pour le prix du Joueur de l’année comprend Achraf Hakimi, qui est en compétition avec d’autres stars du football africain, tels que le Sénégalais Sadio Mane, l’Egyptien Mohamed Salah, ainsi que l’Algérien Riyad Mahrez.

Le club casablancais du Wydad ainsi que la Renaissance sportive de Berkane (RSB) sont en lice pour le prix du Club de l’année, aux côtés de l’Orlando Pirates (Afrique du Sud), Petro Atletico (Angola) et Al Ahly (Égypte), Ahli Tripoli (Libye) et Al Ittihad (Libye).

La liste des nominés pour le prix du Joueur interclubs de l’année, comprend 10 candidats, dont les Wydadis Achraf Dari, Yahya Jabrane et Zouhair El Moutaraji.

La liste des nominés pour le prix de l’Entraîneur de l’année, comprend l’entraîneur du Wydad, Walid Regragui, Aliou Cissé, le coach de l’équipe nationale du Sénégal, l’ancien sélectionneur de l’Egypte Carlos Queiroz, Pitso Mosimane, l’ancien coach d’Al Ahly d’Egypte et le Belge Tom Saintfiet, sélectionneur de la Gambie.

Par ailleurs, l’internationale marocaine, Ghizlane Chebbak, fait partie de la liste restreinte des nominées pour le titre de meilleure joueuse de l’année.

La liste publiée par la CAF comprend 10 nominées pour le titre de joueuse de l’année et autant pour celui de la joueuse interclubs de l’année. Ghizlane Chebbak est également en lice pour ce deuxième titre, aux côtés de Sanaa Mssoudy et Fatima Tagnaout, toutes les trois sociétaires de l’AS FAR.

La liste de l’Entraîneur de l’année comprend également le sélectionneur de l’équipe nationale féminine, Reynald Pedros, tandis que la liste du meilleur club de l’année comprend l’AS FAR.

Les CAF Awards 2022 se tiendront avant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations féminine « TotalEnergies Maroc 2022 ». La dernière édition des CAF Awards s’est tenue au Caire en 2019, avant d’être reportée à cause de la pandémie du Covid-19.

S.L. (avec MAP)