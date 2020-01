CAF Awards: Hakimi et Ziyech dans l’équipe type de l’année (VIDEO)

Les internationaux marocains Achraf Hakimi et Hakim Ziyech ont été choisis dans l’équipe type de l’année 2019, lors de la 28ème édition des CAF Awards qui s’est déroulée ce mardi soir à la station balnéaire égyptienne d’Hurghada.

Hakimi et Ziyech, qui évoluent respectivement au Borussia Dortmund (Allemagne) et Ajax Amsterdam (Pays bas), ont été retenus eu égard à leurs belles prestations avec leurs clubs et au sein de l’équipe nationale.

Voici, par ailleurs, l’équipe africaine type de l’année 2019:

Gardien de but: André Onana (Cameroun).

Défense : Kalidou Koulibaly (Sénégal), Joël Matip (Cameroun), Achraf Hakimi (Maroc), Serge Aurier (Côte d’Ivoire).

Milieu : Idrissa Gana Gueye (Sénégal), Riyad Mahrez (Algérie), Hakim Ziyech (Maroc).

Attaque : Mohamed Salah (Egypte), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon), Sadio Mané (Sénégal).