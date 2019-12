CAF Awards 2019: un Lion de l’Atlas nominé

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé ce dimanche les listes des trois meilleurs candidats dans toutes les catégories pour les CAF Awards 2019.

Dans la catégorie de meilleur espoir africain de l’année, le Marocain Achraf Hakimi, sociétaire du club allemand du Borussia Dortmund, sera en lice avec les Nigérians Samuel Chukwueze (Villarreal/Espagne) et Victor Osimhen (Lille/France).

Pour le titre de joueur africain de l’année, la liste comprend l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool/Angleterre), l’Algérien Riyad Mahrez (Manchester City/Angleterre) et le Sénégalais Sadio Mane (Liverpool/Angleterre).

Quant au trio en course pour le titre de meilleur entraineur d’une équipe africaine de l’année, il se compose du Sénégalais Aliou Cisse (Sénégal), de l’Algérien Djamel Belmadi (Algerie) et du Tunisien Moïne Chaâbani (Espérance de Tunis).

Le Tunisien Anice Badri (Tunisie/Espérance), l’Egyptien Tarek Hamed (Egypte/Zamalek) et l’Algérien Youcef Belaïli (Algerie & Espérance/Ahli Jeddah) seront de leurs côtés candidats pour le titre de joueur africain interclubs de l’année, alors que la catégorie de la meilleure équipe nationale africaine de l’année se compose de l’Algérie, du Madagascar et du Sénégal.

Les trois premiers ont été sélectionnés à la suite des votes d’une commission technique et de développement de la CAF et d’un panel d’experts des médias, peut-on lire sur le site électronique de l’instance dirigeante du football africain.

La phase finale du vote pour le joueur africain de l’année chez les hommes et les femmes, ainsi que l’entraîneur homme et femme de l’année, sera faite par les entraîneurs/directeurs techniques et les capitaines des équipes nationales A des associations membres de la CAF.

Les lauréats de chaque catégorie seront annoncés lors de la cérémonie des CAF Awards, qui se tiendra le 7 janvier 2020, en Egypte, à Hurghada.

L’événement rendra hommage aux footballeurs et personnalités du football africain qui se sont distingués au cours de l’année 2019. Il y aura également plusieurs nouvelles catégories de prix en reconnaissance de contributions inédites au football africain.

M.D. (avec MAP)