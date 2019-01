CAF: Al Ismaily disqualifié de la Ligue des Champions (VIDEO)

La Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé de disqualifier, Al Ismaily de la ligue des champions suite aux événements survenus lors du match opposant le club égyptien au Club Africain tunisien, en marge de la 2e journée de la phase de groupes.

Rappelons que la rencontre en question a été arrêtée à la 86e minute de jeu suite à des actes de vandalisme et de hooliganisme qui ont perturbé le cours normal du match. En effet, le règlement de la CAF stipule qu’en cas d’arrêt définitif d’une rencontre, l’équipe perd la rencontre et est éliminée de la compétition.

La CAF a expliqué que tous les résultats des matchs disputés par Al Ismaily seront annulés. Voici le nouveau classement: CS Constantine 6 points (2 matchs)/Club Africain 0 point (1 match)/Mazembe 0 point (1 match).

Par ailleurs, le nouveau classement du groupe profite pleinement au club de Constantine, leader avec 6 points alors que le Club Africain et le TP Mazembe ont vu leurs compteurs remis à 0 puisqu’ils ont perdu leurs deux matchs face au club algérien et que les résultats face à Al Ismaily ne sont plus comptabilisés.

Aymane A.K.