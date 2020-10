CAF: Ahmad Ahmad candidat à un second mandat

Le président de la Confédération africaine de Football (CAF), Ahmad Ahmad a annoncé qu’il sera candidat à un second mandat à la tête de l’instance.

« La CAF a connu beaucoup de progrès ces 4 dernières années. Je suis fier des réalisations de mon équipe », a-t-il écrit sur son compte Twitter, ajoutant : « Après une longue réflexion, j’ai décidé de me présenter pour une réélection ».

Président de l’instance footballistique depuis 2017, le Malgache a donc fait le choix de briguer un second mandat en mars prochain, malgré certaines controverses dont des accusations de corruption lui ayant valu une garde à vue. Il a par ailleurs confié à Jeune Afrique qu’il est certain d’obtenir le soutien de 46 des 54 fédérations affiliées à la CAF et ne doute pas de ses chances de l’emporter.

Ahmad Ahmad est, pour l’heure, le seul candidat à la réélection. Le dernier délai pour déposer les candidatures est le 12 novembre prochain. Les élections auront lieu 12 mars prochain au Maroc.

M.F.