CAF: Ahmad Ahmad a quitté Paris (PHOTOS)

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, a quitté ce samedi la capitale française, Paris, en direction de Madagascar. Arryadia a annoncé la nouvelle en diffusant sur ses réseaux sociaux des photos du patron du football africain à l’aéroport.

Des rumeurs avaient circulé selon lesquelles les autorités françaises avaient confisqué le passeport d’Ahmad et qu’il était interdit de quitter le territoire français. Jeudi dernier, le responsable africain avait en effet été interpellé par les services de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), avant d’être relâché le soir même, sans qu’aucune charge ne soit retenue contre lui.

Rappelons que le président de la CAF, qui se trouvait à Paris pour assister au congrès de la FIFA, avait été arrêté dans le cadre des investigations liés à la rupture, par la CAF du contrat avec Puma pour s’engager avec la société Technical Steel.

A en croire l’ex-secrétaire général de la confédération Amr Fahmy, Ahmad Ahmad serait proche d’un dirigeant de l’entreprise française, ce qui aurait favorisé la signature du contrat. Le Malgache s’était pourtant défendu, en avril dernier, et avait assuré que toutes les décisions sont prises de manière transparente.

S.L.