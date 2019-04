Cactus, le chien qui a participé au Marathon des Sables (PHOTOS)

La 34ème édition du Marathon des Sables se déroule actuellement dans le sud du Maroc. Et les participants ont été surpris de découvrir qu’ils ont un concurrent pour le moins exceptionnel cette année.

Il s’agit d’un chien errant qui participe au Marathon depuis lundi et a déjà parcouru une centaine de kilomètres, au grand bonheur des coureurs et des organisateurs. Appelé Cactus par les participants, ce chien, habitué aux conditions du désert, a enflammé la Toile, ce qui a poussé les organisateurs à lui octroyer une médaille. Il a en effet réussi à boucler deux étapes et a été classé 52ème. Les coureurs, croyant que le chien allait s’en contenter, les a surpris en les accompagnant lors des étapes suivantes.

Selon le New York Times, Cactus a aidé plusieurs participants à poursuivre l’aventure, précisant qu’il est désormais une célébrité. Le staff, ajoute la même source, lui a donné son propre tracker et représente aujourd’hui le Maroc. A la fin de chaque étape, Cactus se repose dans les bivouacs, mange et boit, avant de reprendre la course.

N.M.

Cactus the dog got his 34th MDS medal 🏅🐕🌵☀️

He finished 2 stages and was actually ranked 52 overall in 4:30 in the third stage 😅👊

He should go home to his family tonight or tomorrow 🤗🏠#MDS2019 #MARATHONDESSABLES #CactusTheMdsDog pic.twitter.com/Y4Si7M5pK1 — MARATHON DES SABLES (@marathonDsables) April 9, 2019

Welcome to bivouac 3 😍

The MDS’ dog just ran the whole stage 3 and he’s now reached the bivouac!

He is now resting and drinking 🐕#MDS2019 #MARATHONDESSABLES pic.twitter.com/mXnmxF63pE — MARATHON DES SABLES (@marathonDsables) April 9, 2019