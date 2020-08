C1: Mbappé peut rejouer contre Leipzig

L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, peut rejouer contre Leipzig mardi en demi-finale de la Ligue des champions, a annoncé, lundi, l’entraîneur du club parisien, Thomas Tuchel.

L’attaquant vedette du PSG a signé son retour contre l’Atalanta Bergame (2-1) mercredi dernier après une longue blessure.

« Il a joué 30 minutes contre l’Atalanta. Après, on a gagné six jours de récupération pour qu’il retrouve ses capacités. Bien sûr, il peut débuter (contre Leipzig). On va décider lundi s’il peut jouer 90 minutes après l’entraînement », a déclaré Tuchel lors de la conférence de presse d’avant-match.

En cas de victoire contre Leipzig, le PSG, absent du dernier carré de la C1 depuis 1995, aura l’occasion de réaliser sa meilleure performance dans la Ligue des champions.

« On vit le moment, on a mérité d’être ici. On a fait une Ligue des champions extraordinaire. Si on arrive dans une situation historique, cela veut dire que l’on a beaucoup travaillé avant avec de nombreux matches sérieux joués au tout meilleur niveau. Cela en est le résultat », a souligné l’entraîneur.

Leipzig a validé son ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions après sa victoire jeudi dernier contre l’Atlético Madrid (2-1).