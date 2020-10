Bundesliga: le Bayern domine Eintrakht Frankfurt (VIDEO)

Le Bayern de Munich a dominé, ce samedi, Eintrakht Frankfurt par 5 but à 0, lui permettant de rester à un point du RB Leipzig toujours leader de la Bundesliga grâce à sa victoire face à Herta Berlin (2-1).

Lewandowski, meilleur joueur européen de la saison précédente, a réussi un triplé lors de cette rencontre portant son total à 10 buts en cinq journées de championnat.

Pour sa part, le Borussia Dortmund, 2ème du classement ex æquo avec les bavarois, s’est imposé, ce soir, à domicile contre Schalke (3-0), dans le derby de la Ruhr (quasiment à huis clos au Signal Iduna Park), et s’accroche toujours à la course.

Les trois réalisations de Dortmund ont été l’œuvre du défenseur suisse Manuel Akanji (55e), du jeune talent norvégien Erling Haaland (61e) et de Mats Hummels (78e).

M.S.