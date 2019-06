Buffon bientôt au FC Barcelone?

Le FC Barcelone envisage de faire venir Gianluigi Buffon au Camp Nou cet été, selon la version italienne de Sky. L’ancien gardien de la Juventus, âgé de 41 ans, quittera le Paris Saint-Germain, champion de France. Son contrat expirera fin juin après une année passée au Parc des Princes.

Buffon, vainqueur de la Coupe du monde avec l’Italie en 2006, a reçu des offres du monde entier, notamment du Brésil, de la Chine, de l’Allemagne et de la Turquie. Le Barça est à la recherche d’un nouveau gardien de but, le numéro 2 après Ter Stegen. Jasper Cillessen compte en effet changer de club cet été pour retrouver plus de temps de jeu.

Selon la presse italienne, les Blaugranas montrent un intérêt concret pour la signature de Buffon. Cependant, le portier italien avait récemment refusé de renouveler son bail avec le PSG. Le vétéran compte désormais entamer une carrière d’entraîneur. L’offre du Barça pourrait changer la donne.

N.K.