Buffon a parlé de Ronaldo et Messi

Le gardien de but de la Juventus de Turin Gianluigi Buffon a comparé la rivalité Federer-Nadal à celle de Ronaldo-Messi.

Lors d’un entretien accordé à Sportweek, le portier de la Vieille Dame a affirmé : «Federer est la classe infinie. Nadal c’est la persévérance, la sueur, mais aussi bien évidemment le talent. sinon il n’aurait pas pu gagner tous ces tournois du Grand Chelem, presque autant que Federer. Travailler, toujours vouloir progresser, ça vous permet d’être sur un pied d’égalité avec les plus talentueux de l’histoire. Nadal est un véritable exemple. Leo est Federer et Ronaldo est plus comme Nadal. Je trouve que c’est une comparaison plutôt pertinente».

Depuis 2008, Ronaldo et Messi se sont partagés dix Ballons d’or et continuent, aujourd’hui, de collectionner les records. Leur rivalité, alimentée par les médias, est désormais moins marquée après le départ de CR7 à la Juventus. Si les fans de football continuent de comparer les deux joueurs légendaires, ces derniers ont toujours assuré cette rivalité les rendaient meilleurs «parce qu’ils cherchaient à se surpasser tous les ans».

H.M.