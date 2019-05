Bruno Génésio va-t-il succéder à Hervé Renard ?

Les spéculations vont bon train concernant le probable départ d’Hervé Renard, depuis que L’Equipe a révélé que le Français compte bel et bien faire ses bagages après la CAN 2019. Toutefois, rien n’est confirmé du côté de la FRMF. Il en va de même pour Renard, qui a pris l’habitude de démentir toutes les rumeurs à son sujet sur les réseaux sociaux.

Les deux parties seraient-elles en train de préparer le terrain à un éventuel successeur en coulisses?

Plusieurs noms seraient en effet sur la table des dirigeants marocains, à en croire les informations d’une source au sein de l’instance qui s’est confiée à Le Site info. La FRMF aurait rencontré l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais, Bruno Génésio, qui s’est rendu récemment au Maroc. L’instance n’a toutefois formulé aucune offre officielle au technicien français, selon notre source. En parallèle, plusieurs médias affirment que Génésio pourrait succéder à Nacer Larguet au poste de directeur technique. S’il débarque au Maroc, ce ne sera donc pas en tant que sélectionneur.

La Coupe d’Afrique approche à grands pas et le Maroc est versé dans le groupe D avec la Namibie, la Côte d’Ivoire, et l’Afrique du Sud. Ni la FRMF, ni le “Sorcier Blanc” ne peuvent donc apporter d’éclaircissement pour ne pas déstabiliser les joueurs et les supporters qui attendent le début de la CAN avec impatience.

Kabiro Bhyer