Brésil: Neymar forfait pour la Copa América

Neymar ne jouera pas la Copa América à cause de sa blessure aux ligaments de la cheville. Le joueur de 27 ans a été touché lors du match de la Seleção face au Qatar, mercredi en amical.

“Après avoir subi une entorse à la cheville droite lors du match de mercredi dernier contre le Qatar, Neymar a été évalué et soumis à des tests qui ont confirmé la rupture des ligaments”, indique un communiqué publié sur le site internet de la fédération brésilienne de football.

“En raison de la gravité de la blessure, Neymar n’aura pas les conditions physiques et le temps de récupération nécessaire pour participer à la Copa América 2019.”

La star du Paris Saint-Germain a quitté le peloton à l’Estadio Nacional, visiblement bouleversée. Le joueur a ensuite été vu en train de quitter le terrain avec des béquilles. Neymar a été victime de plusieurs blessures depuis 2014 et avait même raté la demi-finale de la Coupe du monde contre l’Allemagne à cause d’une blessure au dos. L’ancien attaquant du FC Barcelone s’est également blessé au métatarse au cours des mois précédant la Coupe du monde 2018 et a raté les derniers mois de la saison de Ligue 1 2018-1919.

Rappelons que, le joueur a été accusé d’avoir violé une femme dans un hôtel parisien le mois dernier, selon un document de la police brésilienne.

Le document, obtenu par l’Associated Press, indique que l’incident aurait eu lieu le 15 mai à 20h20 dans un hôtel haut de gamme à Paris. Une déclaration publiée par la direction de Neymar sur son site web indique que l’attaquant de 27 ans rejette complètement les accusations.

“Bien qu’il ait été surpris par la nouvelle, le joueur et son équipe connaissaient déjà les faits, sachant qu’il a été victime d’une tentative d’extorsion pratiquée il y a quelques jours par un avocat de Sao Paulo qui a déclaré représenter les intérêts de la victime présumée “.

K.B.