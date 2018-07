Brésil-Mexique: heure, chaînes, compo… ce qu’il faut savoir (Coupe du monde 2018)

En parallèle, les Mexicains, qui devront se passer des services de leur défenseur central Hector Moreno, tenteront, eux, de tourner la page de la lourde défaite contre la Suède et essayer, par la même occasion, de mettre fin à leur malédiction en huitièmes de finale. D’autant plus qu’ils connaissent bien les Brésiliens après les avoir affrontés cinq fois en Coupe du monde.

Après une prestation en phase de groupes loin d’être convaincante, la Seleçao tentera de reprendre du poil de la bête pour entamer les matchs à élimination directe avec plus de confiance. La dernière victoire in extrémis contre le Costa Rica a permis tout de même aux coéquipiers de Neymar de prendre leurs marques et de se positionner comme oustsider pour cette édition.