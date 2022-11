Brésil : les 26 joueurs convoqués pour le Mondial 2022

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur brésilien Adenor Leonardo Bacchi « Tite » a annoncé, lundi, la liste des 26 joueurs convoqués pour le mondial Qatar-2022, privilégiant un mix de jeunes talents et de vétérans.

La liste comprend 16 joueurs qui feront leurs débuts en Coupe du monde et dix qui en ont déjà l’expérience, dont Thiago Silva, qui était en Afrique du Sud 2010, Brésil 2014 et Russie 2018.

Sans aucune grande surprise, si ce n’est le record de 9 attaquants convoqués, dont des anciens tels que Neymar et Gabriel Jesus, et les jeunes vedettes Vinicius Junior, Rodrygo, Pedro, Antony et Raphinha.

Tite a fait appel à neuf joueurs qui ont participé à la Coupe du monde en Russie. Thiago Silva en particulier disputera sa quatrième Coupe du monde et fait jeu égal avec des figures historiques telles que Pelé, Ronaldo Nazário, Cafú, Castilho, Djalma Santos, Emerson Leao et Nilton Santos, qui en ont disputé quatre dans leur carrière.

Le latéral Daniel Alves (Pumas-Mexique) disputera sa troisième Coupe du monde, après celle en Afrique du Sud 2010 et Brésil 2014. Il avait raté Russie 2018 pour blessure.

Les gardiens Alisson (Liverpool) et Ederson (Manchester City) étaient en Russie, tandis que Weverton (Palmeiras) fera ses débuts en Coupe du monde alors qu’il était déjà un vétéran parmi ceux appelés par Tite.

En défense, Danilo (Juventus) et Marquinhos (PSG) étaient également à Russie 2018, tandis que les débutants seront Éder Militao (Real Madrid), Bremer (Juventus), Alex Sandro (Juventus) et Alex Telles (Séville).

Les milieux de terrain Bruno Guimaraes (Newcastle), Fabinho (Liverpool), Lucas Paquetá (West Ham) et Everton Ribeiro (Flamengo), vivront leur première expérience en coupe du monde.

Chez les attaquants, seuls Neymar et Gabriel Jesus (Arsenal) sont des joueurs de Coupe du monde.

S’exprimant lors de la conférence de presse de présentation de la liste, Tite a déclaré que malgré les difficultés qui marquent toute Coupe du monde, « le Brésil est l’un des favoris de Qatar 2022 ».

Comme il s’agit d’un tournoi court avec ses propres caractéristiques, il n’est pas difficile pour les équipes qui n’étaient initialement pas considérées comme favorites d’atteindre la finale, a pronostiqué Tite.

L’entraîneur a notamment rappelé le cas de la Croatie, qui a atteint la finale de la Coupe du monde 2018 en Russie, dans laquelle elle s’est inclinée 4-2 face à la France.

Liste complète des 26 joueurs convoqués :

– Gardiens : Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) et Weverton (Palmeiras).

– Défenseurs : Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), Eder Militao (Real Madrid), Daniel Alves (Pumas-Mexique), Danilo (Juventus), Bremer (Juventus) et Alex Telles (Sevilla) et Alex Sandro (Juventus).

– Milieux de terrain : Casemiro (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Bruno Guimaraes (Newcastle), Lucas Paqueta (West Ham) et Everton Ribeiro (Flamengo).

– Attaquants : Neymar (PSG), Vinicius Junior (Real Madrid), Richarlison (Tottenham), Raphinha (Barcelone), Gabriel Jesus (Arsenal), Pedro (Flamengo), Rodrygo (Real Madrid), Antony (Manchester United) et Gabriel Martinelli (Arsenal).

TA