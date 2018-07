Brésil-Belgique: à quelle heure et sur quelle chaîne ? (Coupe du monde)

Pour sa part, la Seleçao, sans Casemiro, pourra tout de même compter sur ses défenseurs pour contrer l’attaque de son redoutable adversaire. Après avoir (enfin) retrouvé le chemin des filets, Neymar fera des pieds et des mains pour décrocher le ticket de qualification et s’approcher de la finale.

La sélection belge, outsider de l’édition russe avec la meilleure attaque du tournoi, compte dans ses rangs de redoutables joueurs capables d’écraser les plus grandes équipes. Après avoir battu la Tunisie, l’Angleterre, le Panama et le Japon, les Diables rouges méritent amplement une place en demi-finale grâce à cette belle génération.