Brésil-Argentine: Lionel Messi flingue l’arbitrage (VIDÉO)

Le capitaine argentin, Lionel Messi, a critiqué ce mercredi les décisions d’arbitrage prises lors du match de sa sélection contre la Seleçao à l’occasion de la demi-finale de la Copa America, accusant les arbitres d’avoir favorisé le Brésil qui est le pays hôte du tournoi.

L’espoir de l’Argentine de remporter le titre de Copa América s’est effondré après cette défaite 2-0 face à son rival éternel au Stade Mineirao à Belo Horizonte. Les buts du duo de Premier League Gabriel Jesus et Roberto Firmino ont assuré la victoire aux Brésiliens.

Outre la sécheresse offensive de l’Argentine et Messi, une action de Sergio Aguero lors de la seconde période fait rage. L’attaquant de Manchester City a été touché dans la surface de réparation juste avant le deuxième but du Brésil, mais les arbitres ont décidé de fermer les yeux sur cette action qui allait changer la donne.

Messi, qui rêve de remporter un titre international avec l’Argentine, n’a ainsi pas manqué de tirer à boulets rouge sur l’arbitrage. S’adressant aux journalistes après le match, la Pulga a déclaré (via beinSPORTS): “Ils n’étaient pas meilleurs que nous. Ils ont marqué le but tôt et le deuxième sur un contre. Ce but a été marqué avant un penalty qu’ils n’ont pas accordé à Aguero. Il y avait également penalty sur de Nicolas Otamendi”.

“Ils [les arbitres] ont favorisé le Brésil, et ils n’ont même pas vérifié la VAR, c’est incroyable. Cela était le cas tout au long du match. Au moindre contact, ils sifflaient pour eux. Tout cela a déconcentré nos joueurs”, a t-il confié. Et d’ajouter: “Il n’y a pas d’excuses pour nous, mais nous devons examiner cela et l’analyser, dans l’espoir que la CONMEBOL fasse quelque chose.”

Rappelons que le Brésil affrontera le vainqueur du choc qui oppose le Chili au Pérou, mercredi à 1H30. La finale se jouera dimanche prochain au somptueux stade de Maracana.

N.K