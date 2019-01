Bras de fer franco-italien autour d’Amine Harit

En méforme avec Schalke 04, Amine Harit pourrait quitter le club allemand dès ce Mercato hivernal. En effet, selon le quotidien Bild, le comportement de l’international marocain ainsi que son rendement médiocre cette saison par rapport à l’année dernière fait que Domenico Tedesco ne veut plus de lui.

Au point que son entraîneur a déclaré aux médias allemands: “Il doit beaucoup travailler sur son professionnalisme. Il doit montrer qu’il a de la maturité, qu’il est professionnel”.

Cependant, Amine Harit ne manque pas de prétendants. Le milieu de terrain de 21 ans est convoité par l’Olympique de Marseille et par Naples qui veulent l’enrôler le plus tôt possible vu qu’ils sont convaincus par ses capacités.

Reste à savoir si Domenico lui donnera une deuxième chance, ou s’il le lâchera.

Aymane A.K.