Brahim Nekkach s’est trouvé un club

L’ancien capitaine du Wydad de Casablanca, Brahim Nekkach, a officiellement rejoint la Renaissance Club Athletic de Zemamra (RCAZ). Le Wydad avait annoncé mardi le départ du joueur, dont le contrat avait touché à sa fin.

La RCAZ a annoncé sur sur sa page Facebook avoir signé un contrat avec Nekkach pour une saison renouvelable. Le joueur a passé 6 ans dans les rangs du Wydad, avec lequel il a décroché plusieurs titres et a joué auparavant pour le Difaâ d’El Jadida, l’AS Far, et le Moghreb de Tétouan.

Pour rappel, la Renaissance de Zemamra a réussi à rester en première Division et a fini 12e du classement de la Botola.

M.F.