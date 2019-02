Boutaïb revient sur son transfert au Zamalek

Dans une interview accordée au journal égyptien Al Ahram, Khalid Boutaïb est revenu sur son transfert au Zamalek. L’attaquant des Lions de l’Atlas s’est dit fier d’avoir signé pour le club cairote.

“Jouer au Zamalek est une grande responsabilité, j’espère être à la hauteur des attentes et remporter tous les titres domestiques et continentaux avec le club”, a-t-il affirmé.

Et d’ajouter à propos des chances du club de remporter le titre de la ligue: “Nous avons une formation solide et le Zamalek est certes la meilleure équipe d’Egypte cette saison, mais on ne peut pas prédire l’avenir”.

Au sujet de son acclimatation au championnat égyptien, le joueur de 31 ans a déclaré: “Il n’y a pas de grandes différences entre le championnat égyptien et marocain. De façon générale, les championnats d’Afrique du Nord se ressemblent”.

Quant à la CAN 2019, l’ex-attaquant d’Antalyaspor a indiqué qu’il aimerait faire partie du groupe qui jouera la compétition et qu’il espérait que le Maroc la remporte cette année.

Aymane A.K.