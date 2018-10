Boussoufa tout près de signer pour un club casablancais

Actuellement sans club, Boussoufa se voit en effet dans l’obligation d’intégrer une équipe le plus tôt possible en vue de retrouver ses moyens dans la perspective d’une éventuelle participation à la CAN 2019 au Cameroun. D’ailleurs, le sélectionneur national Hervé Renard lui met la pression dans ce sens.

