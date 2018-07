Boussoufa parle de son avenir et d’Hervé Renard

Quelques jours après l’élimination des Lions de l’Atlas de la Coupe du monde, le joueur Mbark Boussoufa a évoqué son avenir avec la sélection nationale.

Dans une déclaration au journal émirati «Al Ittihad», il a assuré qu’il ne mettra pas fin à sa carrière internationale et restera encore au service de la sélection pour les prochaines échéances. «Je ne compte pas quitter les Lions de l’Atlas pour l’instant. Je répondrai à tout moment à l’appel de la sélection pour représenter le drapeau du pays auquel j’appartiens. Je suis prêt à participer aux matchs officiels et amicaux du Maroc», a-t-il confié.

Et d’ajouter que la déception éprouvée après l’élimination du Mondial n’a pas mis fin aux rêves et aux ambitions de la sélection. «On a la chance d’avoir un groupe jeune, exceptionnel et passionné. C’est injuste de l’abandonner et de gâcher tout le travail qui a été fourni pour arriver à ce stade», a-t-il affirmé.

Boussoufa a également précisé que le sélectionneur national Hervé Renard lui a demandé de rester afin continuer le projet entamé depuis son arrivée à la tête du staff. «Renard a fait un travail exceptionnel. C’est un entraîneur sans pareil qui a le don de motiver les joueurs et de bien choisir ses mots pour réussir sa mission. Son âme de guerrier lui permet d’atteindre ses objectifs et c’est le critère dont avait besoin la sélection depuis des années. Il faut qu’il reste avec nous afin de cueillir les fruits de son travail lors des prochaines échéances», a souligné le joueur.

N.M.