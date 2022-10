Bousculade en Indonésie: Achraf Hakimi réagit au drame (PHOTO et VIDEO)

Achraf Hakimi a partagé un message via son compte Twitter, exprimant sa tristesse et son soutien aux victimes du chaos qu’a connu la rencontre Persebaya Surabaya-Arema Malang en Indonésie ce samedi.

L’international marocain a indiqué dans son message: « Je viens de voir les images de la rencontre en Indonésie. Voir cela se produire dans le football est tout simplement triste. Je suis de tout cœur avec vous ».

Des supporters de l’équipe du Arema FC ont pénétré sur le terrain du stade Kanjuruhan, dans la ville de Malang, après la défaite de leur équipe 3 à 2 contre celle de Persebaya Surabaya. Il s’agit de la première fois en plus de vingt ans que l’Arema FC perdait face à sa grande rivale.

La police, qui a qualifié cet incident d' »émeutes », a tenté de persuader les fans de regagner les gradins et a tiré des gaz lacrymogènes après la mort de deux policiers. De nombreuses victimes ont été piétinées mortellement.

Le bilan a été révisé dimanche de 174 à 125 morts, à cause du double comptage de certaines victimes, a indiqué un responsable de la province de Java Est. « Le bilan est aujourd’hui de 125 morts. 124 ont été identifiés et l’un ne l’a pas été. Certains noms avaient été enregistrés deux fois », a précisé le vice-gouverneur de la province Emil Dardak sur la chaîne Metro TV.

Le drame, survenu samedi soir, a aussi fait plus d’une centaine de blessés dans cet archipel d’Asie du Sud-Est où les rivalités entre supporters virent souvent à la catastrophe.

A.O.

Just watched the images from Indonesia, to see this still happening in football is just too sad. 😔 My heart is with all of you🙏🏽🇮🇩

