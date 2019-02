Bouchra Hajij VS Naoual El Moutawakel: la vérité sur le clash

Depuis quelques jours, plusieurs médias ont annoncé que le torchon brûle entre l’ancienne championne olympique Nawal El Moutawakel et la présidente de la Fédération royale marocaine de volley-ball (FRMVB) Bouchra Hajij. Cette dernière, selon la presse, est en lice pour le poste de membre du comité international olympique (CIO) et serait en froid avec El Moutawakel qui convoite également ce siège.

A ce propos, Bouchra Hajij est sortie de son silence pour balayer d’un revers de main toutes ces rumeurs. «J’ai été surprise par les propos relayés par certains médias selon lesquels je serais en conflit avec Nawal El Moutawakel. Je tiens à démentir tout ce qui a été publié et précise que j’ai toujours entretenu de bonne relations amicales avec l’ancienne championne olympique qui a honoré la femme marocaine et africaine et hissé les couleurs du drapeau national. On a toujours travaillé ensemble pour le développement du sport féminin, la bonne gouvernance et la promotion des valeurs olympiques», a-t-elle souligné dans une mise au point dont Le Site info détient une copie.

Et d’ajouter qu’elle n’a jamais été en concurrence avec Naoual El Moutawakel et que leur relation a toujours été respectueuse.

«La Fédération internationale de volley-ball (FIVB) a déposé ma candidature pour le poste de membre du bureau exécutif du CIO en ma qualité de vice-présidente de cette instance et représentante du volley-ball au niveau international. En postulant pour ces postes de responsabilité au sein des commissions et des organismes régionaux et internationaux, les cadres marocains représentent le Royaume de la plus belle des manières», a conclu Bouchra Hajij.

N.M.