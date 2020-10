Botola: voici les deux clubs promus en première division

Le Chabab Mohammedia a été sacré champion de la Botola Pro D2 de football, synonyme d’accession à la première division D1, au terme de sa victoire (3-1) à l’extérieur face au Tihad Casablanca, vendredi pour le compte de la 30è et dernière journée.

Le club de la ville des fleurs a clôturé ainsi la saison en beauté, terminant en tête du classement général avec un total de 51 points, engrangés en 14 victoires, 9 nuls et 7 défaites.

Le deuxième sésame pour la première division de la Botola a été décroché par le Maghreb de Fès, auteur d’une victoire à domicile (2-0) devant le Wydad Témara. Le club de la ville spirituelle du Royaume a terminé en 2è position avec un total de 50 unités (13 victoires, 13 nuls, 4 défaites).

L’Olympique Dcheira, qui croyait en ses chances d’accès à la première division, n’a pas pu faire mieux qu’une 3è place avec 48 points.

De leur côté, l’Union Sidi Kacem et le Chabab Rif Al Hoceima ont quitté la Botola Pro D2 et évolueront la saison prochaine en championnat national amateurs, après avoir occupé, respectivement, les 15è (32 pts) et 16è places (27 pts).

Le Chabab Mohammedia, qui avait accédé pour la première fois à la première division du championnat national durant la saison 1960-1961, signe ainsi son retour en D1 après 18 années d’absence, jalonnées par des performances en dents de scie. Le club, relégué en D2 en 2001, a connu une traversée de désert avant de se retrouver chez les amateurs de 2011 jusqu’en 2019. Le Chabab avait remporté la Coupe du Trône à deux reprises, en 1972 et 1975. Il avait également glané la Coupe du Maghreb des vainqueurs de coupes en 1972. En championnat national, le seul titre dans l’escarcelle de Chabab de Mohammedia a été décroché en 1980.

Sur la scène arabe, le club a été demi-finaliste de la Coupe arabe des clubs Champions en 2000.

S.L. (avec MAP)